ВСУ успешно атаковали вертолеты и аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно захваченных Луганска и Бердянска.

Об этом утром сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

То, что жители Бердянска полночи “слушали замечательные “треки” работы ПВО, прилетов и детонации боеприпасов”, отмечает и городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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– Ждем ВСУ с таким “концертом” и в Мелитополе, – радуется новости Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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