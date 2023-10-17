ВСУ успешно атаковали вертолеты и аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске
В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно захваченных Луганска и Бердянска.
Об этом утром сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
То, что жители Бердянска полночи “слушали замечательные “треки” работы ПВО, прилетов и детонации боеприпасов”, отмечает и городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Ждем ВСУ с таким “концертом” и в Мелитополе, – радуется новости Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов