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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: окупанти показували дітям гранатомет

вибух
Фото: Getty Images

Потужний вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого прогримів під час змагань.

У цей час заклад у поки що окупованому місті Запорізької області був переповнений дітьми та батьками.

Оновлено о 17:34.

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Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: що відомо

Потужний вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого стався просто під час турніру з самбо.

Від ударної хвилі вилетіли вікна, після чого з будівлі почали терміново евакуювати дітей.

На місце прибули карети швидкої та окупаційна “міліція”, приміщення оточили.

Згодом через чималу кількість свідків окупантам довелося зізнатися, що під час змагань демонстрували дітям ручний протитанковий гранатомет і “випадково” натиснули на курок.

Кілька людей після вибуху в спорткомплексі Мелітополя 17 лютого дістали травми.

– Черговий теракт росіян. Намагаючись мілітаризувати наших дітей на тимчасово окупованих територіях, ворог остаточно вижив із розуму. Маємо зупинити терористів! – наголошує керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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