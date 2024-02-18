Залишилось троє дітей: у Польщі чоловік жорстоко вбив українку

У польському місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства знайшли мертвою 38-річну українку.

Про це повідомляє місцева поліція.

Як з’ясувалося, загиблою була уродженкою Тернопільської області.

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Загибель українки у Польщі

Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході у багатоквартирний будинок. Вбивцею виявився 48-річний чоловік. Він завдав українці 20 ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

У загиблої залишилось троє дітей – 21-річна дочка, ще одна дівчинка, яка навчається у 10 класі і син – у 9 класі.

– Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати – наразі невідомо, – розповів староста Матвіївського старостинського округу на Тернопільщині Ігор Яремчук, пише Суспільне.

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