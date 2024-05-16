ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи в Харкові 16 травня: що відомо про наслідки
У Харкові прогриміла серія потужних вибухів у ніч на 16 травня. Російські війська атакували місто.
Вибухи в Харкові сьогодні
Інформацію про гучні вибухи у Харкові у ніч на 16 травня підтвердив міський глава Ігор Терехов.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагаються завдати ударів по обласному центру.
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Перед вибухами у Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Півдня.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.
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