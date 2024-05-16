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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Харкові 16 травня: що відомо про наслідки

Вибухи в Україні, ППО
Фото: Факти ICTV

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів у ніч на 16 травня. Російські війська атакували місто.

Вибухи в Харкові сьогодні

Інформацію про гучні вибухи у Харкові у ніч на 16 травня підтвердив міський глава Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагаються завдати ударів по обласному центру.

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Перед вибухами у Харкові Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Півдня.

Харків на карті

Вибухи у Харкові 16 травня 2024 року: що відомо

Фото: DeepStateMapLive

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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