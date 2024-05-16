Вибухи в Харкові 16 травня: що відомо про наслідки

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів у ніч на 16 травня. Російські війська атакували місто.

Вибухи в Харкові сьогодні

Інформацію про гучні вибухи у Харкові у ніч на 16 травня підтвердив міський глава Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагаються завдати ударів по обласному центру.

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Харків на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

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