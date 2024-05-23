Удар РФ по Харкову: 15 влучань ракетами, є загиблі, згоріла друкарня

У Харкові 23 травня пролунало щонайменше 15 вибухів – є влучання в приватне друкарське підприємство, у транспортну інфраструктуру та в один із підрозділів комунального підприємства.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні

Російські військові двома ракетами вдарили по території друкарні в Основ’янському районі. Там загорівся цех із папером.

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Станом на 12:29 відомо про 7 загиблих і 16 поранених, повідомив Синєгубов. Усі постраждалі – працівники підприємства.

Також ворог атакував один із підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Удар по друкарні видавництва Vivat

Унаслідок обстрілу російськими військами Харкова 23 травня загорілася друкарня, де друкували свої книги, зокрема видавництво Vivat.

Йдеться про друкарню Фактор-Друк, а саме палітурковий цех.

У Vivat зазначили, що це один із найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тому тут друкуються майже всі українські видавництва.

— Розгорніть свої книжки на останніх сторінках — і гляньте, скільки з них надруковані у Фактор-друк. Обіцяємо, ви будете здивовані, як їх багато. Якщо хочете підтримати типографію — сфотографуйте ці книжки і викладіть у своїх соцмережах, — йдеться в дописі.

Удар по залізничній інфраструктурі Харкова

Як повідомили в Укрзалізниці, є підтвердження влучання по кількох залізничних об’єктах у Харкові та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті.

За попередніми даними, шість залізничників дістали поранення. На щастя, без жертв.

Потяги в області продовжують курсувати за графіком.

Ракетний удар по Харкову

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, російський ворог обстріляв Харків ракетами С-300 або С-400. Після вилучення уламків вид озброєння встановлять остаточно, зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Володимир Зеленський

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