Нардепу Тищенку пом’якшили запобіжний захід

У Шевченківському районному суді Дніпра продовжується розгляд резонансної справи, в якій фігурують народний депутат Микола Тищенко та колишній працівник поліції Богдан Писаренко.

Суд над Тищенком та Писаренком

Обох обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken ГУР МО.

Сьогодні суд переходить до розгляду справи по суті. Сторони мають надати письмові, аудіо- та відеодокази.

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Водночас прокурор Яків Слюсаренко подав клопотання про продовження чинного запобіжного заходу для обох обвинувачених — цілодобового домашнього арешту, термін якого спливає 21 травня.

Адвокатка Богдана Писаренка, Олена Чернова, заявила, що тривале утримання її підзахисного під арештом порушує його права.

За її словами, відповідно до норм Європейської конвенції з прав людини, строк цілодобового домашнього арешту не повинен перевищувати шість місяців. У випадку Писаренка цей термін уже становить майже 11 місяців, тож вона попросила суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Чернова також зазначила, що Писаренко доглядає за батьком з інвалідністю III групи, проживає з матір’ю в декреті та має дворічну сестру. За її словами, сім’я потребує його допомоги, зокрема для можливості працювати.

Сторона захисту Миколи Тищенка також виступила проти цілодобового арешту. Його адвокат Євген Солодко підтримав ідею пом’якшення запобіжного заходу.

У підсумку суд задовольнив клопотання захисту: обом фігурантам справи призначено нічний домашній арешт — з 21:00 до 06:00 — до 12 липня.

Що відомо про підозру

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року ДБР повідомило про підозру Миколі Тищенку у зв’язку з подіями в Дніпрі.

За даними слідства, йдеться про незаконне позбавлення волі колишнього бійця підрозділу Kraken Дмитра Мазохи.

У мережі з’явилися відео, де чоловіка в цивільному зупиняють невідомі в балаклавах і хакі, застосовуючи силу. Одним із учасників конфлікту, за кадрами, був Тищенко.

Пізніше у Telegram-каналі спецпідрозділу Kraken підтвердили, що затриманим є їхній колишній боєць.

Сам депутат Тищенко у Facebook заявив, що події сталися в межах обшуків шахрайських ботоферм і що представники поліції зазнали тілесних ушкоджень.

За його словами, чоловік у білій футболці (ймовірно, Мазоха) завдав ударів слідчому, намагався втекти та вчинив демонстративні дії під час оформлення заяви.

Водночас у поліції повідомили, що жоден з місцевих чи обласних правоохоронців не був залучений до цих обшуків і не співпрацював із Тищенком.

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