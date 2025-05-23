Київ під атакою Шахедів: у столиці чути вибухи, працює ППО
Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 23 травня після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Вибухи у Києві 23 травня: що відомо
За словами Тимура Ткаченка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника на відкритій території. Деталі встановлюються.
– У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири автівки та вікна будівлі. На щастя, без потерпілих, – сказав Ткаченко.
Міський голова Києва Віталій Кличко закликає жителів не виходити з укриттів, адже на столицю ще заходять ворожі ударні дрони.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що російські ударні БпЛА також прямують на Обухів. З Дарницького курсом на південь, на Голосіївський курсом із півдня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.