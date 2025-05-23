Київ під атакою Шахедів: у столиці чути вибухи, працює ППО

Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 23 травня після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві 23 травня: що відомо

За словами Тимура Ткаченка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника на відкритій території. Деталі встановлюються.

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– У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири автівки та вікна будівлі. На щастя, без потерпілих, – сказав Ткаченко.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликає жителів не виходити з укриттів, адже на столицю ще заходять ворожі ударні дрони.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що російські ударні БпЛА також прямують на Обухів. З Дарницького курсом на південь, на Голосіївський курсом із півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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