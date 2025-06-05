Інцидент із ТЦК у Брюховичах: чоловік мав право на відстрочку, почато розслідування

У Львівському обласному ТЦК і СП відреагували на інцидент з застосуванням фізичного впливу проти громадянина у населеному пункті Брюховичі, що набув розголосу в соціальних мережах.

Львівський ТЦК про інцидент у селі Брюховичі

Як стверджують у Львівському обласному ТЦК, призначено службове розслідування після інциденту.

– 4 червня у селищі Брюховичі, поблизу Львова, група оповіщення одного з львівських РТЦК та СП, спільно з представником поліції, проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян, – зазначили у ТЦК.

Там повідомили, що один з чоловіків відмовився пред’явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання.

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Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив, визнали у ТЦК.

За попередніми даними, громадянин не перебував на військовому обліку, хоча має право на відстрочку. Однак у ТЦК вважають, що така ситуація не дає підстав для втечі чи агресії.

– У зв’язку з інцидентом призначено службове розслідування. Воно має об’єктивно встановити всі обставини події та надати оцінку діям кожного з учасників, – йдеться у повідомленні.

У Львівському ТЦК заявили, що до винних буде застосовано відповідні заходи дисциплінарної відповідальності, якщо буде підтверджено порушення.

У ТЦК закликали громадян мобілізаційного віку з відповідальністю та розумінням ставитися до мобілізаційного процесу.

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