Инцидент с ТЦК в Брюховичах: мужчина имел право на отсрочку, начато расследование

Во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент с применением физического воздействия против гражданина в населенном пункте Брюховичи, получивший огласку в социальных сетях.

Львовский ТЦК об инциденте в селе Брюховичи

Как утверждают во Львовском областном ТЦК, назначено служебное расследование после инцидента.

— 4 июня в поселке Брюховичи, вблизи Львова, группа оповещения одного из львовских РТЦК и СП, совместно с представителем полиции, проводила мероприятия по оповещению военнообязанных граждан, — отметили в ТЦК.

Там сообщили, что один из мужчин отказался предъявить документы, пытался убежать и оказал физическое сопротивление во время задержания.

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Он попытался перелезть через забор и нанес удары одному из военнослужащих. В ответ было применено физическое воздействие, признали в ТЦК.

По предварительным данным, гражданин не состоял на воинском учете, хотя имеет право на отсрочку. Однако в ТЦК считают, что такая ситуация не дает оснований для побега или агрессии.

— В связи с инцидентом назначено служебное расследование. Оно должно объективно установить все обстоятельства происшествия и дать оценку действиям каждого из участников, — говорится в сообщении.

Во Львовском ТЦК заявили, что к виновным будут применены соответствующие меры дисциплинарной ответственности, если будет подтверждено нарушение.

В ТЦК призвали граждан мобилизационного возраста с ответственностью и пониманием относиться к мобилизационному процессу.

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