Вибухи в Кривому Розі 30 червня: місто атакували дрони, є влучання

У понеділок, 30 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Кривому Розі. Після цього над містом здійнявся дих.

Вибухи в Кривому Розі: що відомо

30 червня було чутно вибухи в Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про наявність загрози застосування ворогом ударних БпЛА.

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