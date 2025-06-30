Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Терміново
Терміново
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
1 хв.

Вибухи в Кривому Розі 30 червня: місто атакували дрони, є влучання

Shahed
Фото: Getty Images

У понеділок, 30 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Кривому Розі. Після цього над містом здійнявся дих.

Вибухи в Кривому Розі: що відомо

30 червня було чутно вибухи в Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про наявність загрози застосування ворогом ударних БпЛА.

Новина доповнюється…

Зараз дивляться

 

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухКривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь