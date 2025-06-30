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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

РФ запустила 107 дронів під час нічної атаки на Україну: як відпрацювала ППО

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

У ніч проти 30 червня армія РФ атакувала Україну 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів із п’яти напрямків.

Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі окупанти запускали безпілотники з боку Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Основний напрямок удару – Донецька та Харківські області.

Зараз дивляться

Станом на 09:00 силами авіації, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп знешкоджено 74 ворожі БпЛА на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зокрмеа, 64 дрони збито вогневими засобами ураження, ще 10 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Водночас зафіксовано влучання у 15 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на двох.

Вночі 30 червня РФ атакувала дронами Харківську область, де були влучання в Пісочині, Курортному та Дергачах. Серед восьми постраждалих – дитина.

Пошкоджено будівлю СТО, їдальні санаторію та складське приміщення приватного підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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головіне за ніч 30-06

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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