РФ запустила 107 дронів під час нічної атаки на Україну: як відпрацювала ППО
У ніч проти 30 червня армія РФ атакувала Україну 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів із п’яти напрямків.
Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО
Сьогодні вночі окупанти запускали безпілотники з боку Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Основний напрямок удару – Донецька та Харківські області.
Станом на 09:00 силами авіації, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп знешкоджено 74 ворожі БпЛА на Півночі, Сході та Півдні країни.
Зокрмеа, 64 дрони збито вогневими засобами ураження, ще 10 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.
Водночас зафіксовано влучання у 15 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще на двох.
Вночі 30 червня РФ атакувала дронами Харківську область, де були влучання в Пісочині, Курортному та Дергачах. Серед восьми постраждалих – дитина.
Пошкоджено будівлю СТО, їдальні санаторію та складське приміщення приватного підприємства.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.