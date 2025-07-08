Залучили навіть вертольоти: в Італії шукають зниклу українську студентку

В Італії, у туристичному комплексі на півночі від міста Бріндізі, понад добу тривають пошуки 18-річної української студентки Марії Бугайової.

В Італії зникла українська студентка: що відомо

За повідомленнями інформаційного агентства ANSA та газети Il Messaggero , українка Марія Бугайова зникла в п’ятницю, 4 липня, в муніципалітеті Каровіньо.

Туди дівчина разом з іншими студентами Братиславського університету приїхала для стажування в одному з туристичних комплексів.

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Вранці 5 липня керівники закладу повідомили карабінерам про зникнення дівчини.

Директор комплексу Козімо Каппеллетті розповів, що в кімнаті, де проживала Марія Бугайова, знайшли записку з кількома номерами телефонів, паспорт дівчини та мобільний телефон.

Відомо також, що перед зникненням українка переказала гроші своєму братові.

Записи з камер відеоспостереження засвідчили, що Марія Бугайова вийшла з готельного комплексу та попрямувала до об’їзної дороги.

Правоохоронці опитали працівників установи та інших студенток, які проходили стажування разом із зниклою.

На пошуки, які координуються владою провінції Бріндізі, спрямували вертольоти.

Шукають дівчину також кінологи, пожежники, правоохоронці та волонтери цивільного захисту.

Тим часом у соціальних мережах поширюють фотографії Марії Бугайової з описом прикмет українки.

Одне з таких повідомлень опублікував і глава муніципалітету Каровіньо Массімо Ланзілотті. Чиновник, зокрема, зауважив, що українка не володіє італійською мовою.

Влада вважає найбільш ймовірною версією зникнення добровільне рішення дівчини покинути готельний комплекс, оскільки слідчі не мають доказів, які б свідчили про насильницькі обставини.

За інформацією Il Messaggero, перед цим Марія Бугайова отримала підтвердження, що її стажування, що завершувалося 6 липня, не буде продовжено.

Слідчі перевіряють, чи могла ця обставина вплинути на її рішення покинути комплекс.

Батьків дівчини, які проживають в Україні, повідомили про зникнення дочки. З ними підтримують зв’язок дипломатичними каналами.

Джерело: ANSA

Фото: Массімо Ланзілотті

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