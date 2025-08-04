Вибухи в Одесі під час атаки дронів: спалахнули пожежі на радіоринку та в гуртожитку

Вибухи в Одесі прогриміли вночі, коли російські ударні дрони атакували місто.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вибухи в Одесі 4 серпня: що відомо

Унаслідок вибухів в Одесі сьогодня найбільшого удару зазнала територія відомого радіоринку, де внаслідок влучання ворожого безпілотника спалахнула масштабна пожежа.

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Вогонь миттєво охопив десятки торгівельних павільйонів, повністю знищивши електроніку та побутову техніку на мільйони гривень.

Рятувальники ДСНС спільно з добровольцями працювали протягом кількох годин, щоб локалізувати займання.

Окрім радіоринку, серйозна пожежа виникла в недіючому гуртожитку, де також довелося залучати значні сили та засоби для гасіння.

Крім того, унаслідок дронової атаки в Одеському районі постраждав приватний житловий будинок – його власник самостійно справився з вогнем на подвір’ї, не дочекавшись прибуття рятувальників.

Попри масштаби руйнувань та інтенсивність атаки, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.

На ранок всі пожежі було ліквідовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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