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Потужний проморолик бою Усик – Белью

У мережі з’явився ефектний проморолик майбутнього бою Олександра Усика з британцем Тоні Белью.

У мережі з’явився проморолик до бою між абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі Олександром Усиком та британцем Тоні Белью.

Ролик розмістила промоутерська компанія Matchroom.

Читайте: Бій Джошуа і Повєткіна: британець нокаутував росіянина у 7 раунді

Перед боєм між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним боксери провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада на арені у Манчестері. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC, IBF, WBO і The Ring, якими володіє український боксер.

До речі, раніше стало відомо скільки заробив Усик за бій з Гассієвим.

Фото: Getty Images.

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