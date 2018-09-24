Потужний проморолик бою Усик – Белью

У мережі з’явився ефектний проморолик майбутнього бою Олександра Усика з британцем Тоні Белью.
У мережі з’явився проморолик до бою між абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі Олександром Усиком та британцем Тоні Белью.
Ролик розмістила промоутерська компанія Matchroom.
Читайте: Бій Джошуа і Повєткіна: британець нокаутував росіянина у 7 раунді
Перед боєм між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним боксери провели першу дуель поглядів.
Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада на арені у Манчестері. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC, IBF, WBO і The Ring, якими володіє український боксер.
До речі, раніше стало відомо скільки заробив Усик за бій з Гассієвим.
Фото: Getty Images.
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