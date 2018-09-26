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Дата та місце бою Ломаченко – Педраса — офіційно

Чемпіон WTA Василь Ломаченко проведе бій з пуерториканцем Хосе Педрасою у грудні.

Бій між Василем Ломаченком та Хосе Педрасою за титули WTA та WBO у легкій вазі офіційно підтвердила промоутерська компанія Top Rank Boxing.

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Ломаченко і Педраса з’ясують найсильнішого 8 грудня у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

— Моєю метою завжди було об’єднання титулів, і Педраса стоїть на моєму шляху до цього. Фанати в Нью-Йорку особливі, вони справжні поціновувачі боксу, і я не можу дочекатися можливості подарувати їм ще один видовищний бій, – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко та Хосе Педраса чемпіонами світу в легкій вазі стали в останніх боях. Українець нокаутував Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО), а пуерторіканець рішенням суддів виявився сильнішим за Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

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