Міжнародна рада футбольний асоціацій (ФІФА) збільшить кількість ігрового часу у футбольних матчах.
Останні роки знизився час перебування м’яча у русі, тому ФІФА прийняла рішення збільшити кількість “чистого” ігрового часу, пише The Times.
ФІФА запропонувала перехід на іншу систему, з двома таймами по 30 хвилин.
Головна її відмінність від нинішньої системи – зупинка часу в кожен момент, коли м’яч залишає лінію поля.
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Одним з наочних прикладів необхідності такого рішення став останній матч між Кардиффом і Бернлі (1:2) в 7-му турі англійської Прем’єр-ліги.
Тоді в цілому за поєдинок м’яч був у грі протягом 42 хвилин і 2 секунди, хоча стандартний ігровий час складає 90 хвилин.
При цьому більше восьми хвилин були витрачені на виконання аутів капітаном Кардіффа Шоном Моріссоном.
ФІФА має намір розробити кілька методів, які б надалі зменшували подібні затримки часу.
Нагадаємо, ФІФА назвала найкращого футболіста року.
Фото: Michael Müller/Dreamstime.com