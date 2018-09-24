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ФІФА назвала найкращого футболіста року

ФІФА під час церемонії у Лондоні назвала найкращого футболіста 2018 року.

Найкращим футболістом року за версією ФІФА став хавбек збірної Хорватії та мадридського Реалу Лука Модріч.

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Також на нагороду претендували португалець Криштіану Роналду (Ювентус/Реал) та єгиптянин Мохаммед Салах (Ліверпуль).

Раніше стало відомо, що Роналду не зможе бути присутнім на церемонії вручення нагород у Лондоні.

Фото: Getty Images.

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