ФІФА назвала найкращого футболіста року

ФІФА під час церемонії у Лондоні назвала найкращого футболіста 2018 року.

Найкращим футболістом року за версією ФІФА став хавбек збірної Хорватії та мадридського Реалу Лука Модріч.

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Також на нагороду претендували португалець Криштіану Роналду (Ювентус/Реал) та єгиптянин Мохаммед Салах (Ліверпуль).

Congratulations, Luka Modric

Winner of TheBest FIFA Men’s Player 2018 FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug — #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.

Раніше стало відомо, що Роналду не зможе бути присутнім на церемонії вручення нагород у Лондоні.

Фото: Getty Images.