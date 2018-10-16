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Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович зустрівся з дитячою командою, яка влітку разом зі своїм тренером виявилася у пастці в затопленій печері в Таїланді.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович зустрівся з дитячою футбольною командою із Таїланду, яку врятували з печери. 

Відома американська телеведуча Еллен Дедженерес запросила команду на своє популярне ток-шоу. Дізнавшись, що кумиром хлопчаків є Ібрагімович, Дедженерес покликала на ефір і Златана.

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37-річний футболіст з радістю погодився піднести сюрприз юним футболістам.

— Думав, що це я сміливий, але ці діти ще сміливіші ніж я. Вони показали справжню командну роботу, проявили терпіння і віру. Ймовірно, це найкраща команда в світі, – сказав Ібрагімович.

Ібрагімович подарував хлопцям футболки, м’ячі та квитки на матч Лос-Анджелес Гелаксі.

До речі, з печери Кхао Луанг у Таїланді можуть зробити туристичну пам’ятку.

Фото: YouTube/TheEllenShow

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