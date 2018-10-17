Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом всіх матчів Ліги націй.

Ліга націй — новий міжнародний турнір за участю 55 європейських збірних, який покликаний замінити товариські матчі. Перший в історії розіграш стартував 6 вересня 2018 року.

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Першого змагального дня зійшлися між собою два останні чемпіона світу Німеччина та Франція, а збірна Україна на виїзді зіграла з Чехією.

1 тур

Четвер, 6 вересня

17:00 Казахстан 0:2 Грузія 21:45 Німеччина 0:0 Франція 21:45 Чехія 1:2 Україна 21:45 Уельс 4:1 Ірландія 21:45 Словенія 1:2 Болгарія 21:45 Норвегія 2:0 Кіпр 21:45 Латвія 0:0 Андорра 21:45 Вірменія 2:1 Ліхтенштейн 21:45 Гібралтар 0:2 Македонія

П’ятниця, 7 вересня

19:00 Азербайджан 0:0 Косово 21:45 Італія 1:1 Польща 21:45 Туреччина 1:2 Росія 21:45 Албанія 1:0 Ізраїль 21:45 Литва 0:1 Сербія 21:45 Румунія 0:0 Чорногорія 21:45 Фарерські острови 3:1 Мальта

Субота, 8 вересня

16:00 Північна Ірландія 1:2 Боснія та Герцеговина 19:00 Швейцарія 6:0 Ісландія 19:00 Фінляндія 1:0 Угорщина 19:00 Білорусь 5:0 Сан-Марино 21:45 Англія 1:2 Іспанія 21:45 Естонія 0:1 Греція 21:45 Люксембург 4:0 Молдова

2 тур

Неділя, 9 вересня

16:00 Україна 1:0 Словаччина 19:00 Данія 2:0 Уельс 19:00 Болгарія 1:0 Норвегія 19:00 Грузія 1:0 Латвія 19:00 Македонія 2:0 Вірменія 21:45 Франція 2:1 Нідерланди 21:45 Кіпр 2:1 Словенія 21:45 Ліхтенштейн 2:0 Гібралтар

Понеділок, 10 вересня

21:45 Португалія 1:0 Італія 21:45 Швеція 2:3 Туреччина 21:45 Шотландія 2:0 Албанія 21:45 Сербія 2:2 Румунія 21:45 Чорногорія 2:0 Литва 21:45 Андорра 1:1 Казахстан 21:45 Косово 2:0 Фарерські острови 21:45 Мальта 1:1 Азербайджан

Вівторок, 11 вересня

21:45 Ісландія 0:3 Бельгія 21:45 Іспанія 6:0 Хорватія 21:45 Боснія та Герцеговина 1:0 Австрія 21:45 Угорщина 2:1 Греція 21:45 Фінляндія 1:0 Естонія 21:45 Сан-Марино 0:3 Люксембург 21:45 Молдова 0:0 Білорусь

3 тур

Четвер, 11 жовтня

21:45 Польща 2:3 Португалія 21:45 Росія 0:0 Швеція 21:45 Ізраїль 2:1 Шотландія 21:45 Литва 1:2 Румунія 21:45 Чорногорія 0:2 Сербія 21:45 Фарерські острови 0:3 Азербайджан 21:45 Косово 3:1 Мальта

П’ятниця, 12 жовтня

21:45 Бельгія 2:1 Швейцарія 21:45 Хорватія 0:0 Англія 21:45 Австрія 1:0 Північна Ірландія 21:45 Греція 1:0 Угорщина 21:45 Естонія 0:1 Фінляндія 21:45 Білорусь 1:0 Люксембург 21:45 Молдова 2:0 Сан-Марино

Субота, 13 жовтня

16:00 Словаччина 1:2 Чехія 19:00 Норвегія 1:0 Словенія 19:00 Грузія 3:0 Андорра 19:00 Латвія 1:1 Казахстан 19:00 Вірменія 0:1 Гібралтар 21:45 Нідерланди 3:0 Німеччина 21:45 Ірландія 0:0 Данія 21:45 Болгарія 2:1 Кіпр 21:45 Македонія 4:1 Ліхтенштейн

4 тур

Неділя, 14 жовтня

16:00 Румунія 0:0 Сербія 19:00 Росія 2:0 Туреччина 19:00 Азербайджан 1:1 Мальта 19:00 Фарерські острови 1:1 Косово 21:45 Польща 0:1 Італія 21:45 Ізраїль 2:0 Албанія 21:45 Литва 1:4 Чорногорія

Понеділок, 15 жовтня

21:45 Ісландія 1:2 Швейцарія 21:45 Іспанія 2:3 Англія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:0 Північна Ірландія 21:45 Естонія 3:3 Угорщина 21:45 Фінляндія 2:0 Греція 21:45 Білорусь 0:0 Молдова 21:45 Люксембург 3:0 Сан-Марино

Вівторок, 16 жовтня

17:00 Казахстан 4:0 Андорра 19:00 Вірменія 4:0 Македонія 21:45 Франція 2:1 Німеччина 21:45 Україна 1:0 Чехія 21:45 Ірландія 0:1 Уельс 21:45 Норвегія 1:0 Болгарія 21:45 Словенія 1:1 Кіпр 21:45 Латвія 0:3 Грузія 21:45 Гібралтар 2:1 Ліхтенштейн

5 тур

Четвер, 15 листопада

17:00 Казахстан _:_ Латвія 21:45 Бельгія _:_ Ісландія 21:45 Хорватія _:_ Іспанія 21:45 Австрія _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 Угорщина _:_ Естонія 21:45 Греція _:_ Фінляндія 21:45 Сан-Марино _:_ Молдова 21:45 Люксембург _:_ Білорусь

П’ятниця, 16 листопада

21:45 Нідерланди _:_ Франція 21:45 Словаччина _:_ Україна 21:45 Уельс _:_ Данія 21:45 Кіпр _:_ Болгарія 21:45 Словенія _:_ Норвегія 21:45 Андорра _:_ Грузія 21:45 Гібралтар _:_ Вірменія 21:45 Ліхтенштейн _:_ Македонія

Субота, 17 листопада

16:00 Сербія _:_ Чорногорія 19:00 Туреччина _:_ Швеція 19:00 Азербайджан _:_ Фарерські острови 19:00 Мальта _:_ Косово 21:45 Італія _:_ Португалія 21:45 Албанія _:_ Шотландія 21:45 Румунія _:_ Литва

6 тур

Неділя, 18 листопада

16:00 Англія _:_ Хорватія 19:00 Північна Ірландія _:_ Австрія 19:00 Молдова _:_ Люксембург 19:00 Сан-Марино _:_ Білорусь 21:45 Швейцарія _:_ Бельгія 21:45 Угорщина _:_ Фінляндія 21:45 Греція _:_ Естонія

Понеділок, 19 листопада

19:00 Андорра _:_ Латвія 19:00 Грузія _:_ Казахстан 21:45 Німеччина _:_ Нідерланди 21:45 Чехія _:_ Словаччина 21:45 Данія _:_ Ірландія 21:45 Болгарія _:_ Словенія 21:45 Кіпр _:_ Норвегія 21:45 Македонія _:_ Гібралтар 21:45 Ліхтенштейн _:_ Вірменія

Вівторок, 20 листопада

21:45 Португалія _:_ Польща 21:45 Швеція _:_ Росія 21:45 Шотландія _:_ Ізраїль 21:45 Сербія _:_ Литва 21:45 Чорногорія _:_ Румунія 21:45 Косово _:_ Азербайджан 21:45 Мальта _:_ Фарерські острови

Фото: UEFA Nations League.