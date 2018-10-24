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Баскетболіст відправив суперника у нокаут за закинутий м’яч

В чемпіонаті Австрії з баскетболу гравець команди Капфенбург Буллс Девід Самуелс відправив у нокаут гравця Райффайзен Флаєрс Велс.

В матчі чемпіонату Австрії з баскетболу гравець команди Капфенбург Буллс Девід Самуелс вдарив ззаду гравця Райффайзен Флайерс Велс Ервіна Зуліка.

Дивіться: Баскетболіст закинув м’яч у кільце з літака

Баскетболіст Райффайзен закинув м’яч зверху і на деякий час завис на кільці. Це, вочевидь, вивело з себе Самуелса.

Американець з розмаху вдарив суперника зі спини і відправив того в нокаут. Зустріч була зупинена, а Самуелса видалили з майданчика.

Раніше баскетболісти збірних Австралії та Філіппін влаштували брутальну бійку в матчі відбору на ЧС.

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