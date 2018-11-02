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Американська спортсменка: в Сочі не було Олімпіади — це особисте шоу Путіна

Американська скелетоністка Кеті Юлендер заявила, що спортсмени, які брали участь в Олімпіаді в Сочі не розуміли, що це шоу Путіна.

Дворазова чемпіонка світу та учасниця Олімпійських ігор, американка Кеті Юлендер взяла участь в антидопінговому самміті у Білому домі, де розповіла про своє ставлення до допінгового скандалу довкола ОІ-2014 в Сочі.

— Росія не лише зіпсувала Олімпійські ігри, але й має колосальний вплив в політичному світі. Думаю, у всій ситуації мене найбільше бентежить те, що Ігри в Сочі не були Олімпіадою. Це було шоу Путіна, так мені здається. Він використовував Олімпіаду для підняття духу народу, щоб отримати нові сили і вторгнутися в Україну, – цитує Юлендер видання USA Today.

Вона зазначила, що спортсмени не знали, у чому вони насправді беруть участь. За її словами, російські спортсмени, яких виправдали в застосуванні допінгу в Сочі, заслуговують співчуття, але не медалей.

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— Я на сто відсотків впевнена, що російські спортсмени, яких звинувачували, заслуговують на співчуття. Але я на сто відсотків впевнена і в тому, що вони не заслужили медалей. Потрібно змінити систему і прислухатися до думки спортсменів, – заявила спортсменка.

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У Сочі Юлендер посіла четверте місце в індивідуальних змаганнях, слідом за росіянкою Оленою Нікітіною. У листопаді 2017 року Нікітіна і ще 10 росіян були позбавлені медалей через порушення антидопінгових правил, а Юлендер мала отримати бронзу.

Однак в лютому 2018-го Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Нікітіної і відновив її результати Олімпіаді-2014.

Нагадаємо, російська бобслеїстка Надія Сергєєва здала позитивний допінг-тест під час Олімпійських ігор у Пхенчхані.

ФотоIgor Dolgov | Dreamstime.com; Kevin Jairaj | USA TODAY Sports.

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