Іспанський форвард Віллем II Фран Соль сьогодні вирушить в Україну для проходження медогляду.

Іспанський форвард Віллем II Фран Соль невдовзі стане гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє нідерладський спортивний журналіст Дольф ван Аерт на своїй сторінці у Twitter.

За його словами 15 січня у другій половині дня Фран Соль відправиться в Україну для проходження медогляду та підписання контракту з біло-синіми.

Fran Sol vliegt vanmiddag naar Oekraïne voor de medische keuring en tekent daarna een meerjarig en lucratief contract bij Dinamo Kiev. Eeuwig zonde voor Willem II, waar Samuel Armenteros een van de belangrijkste kandidaten is voor de in te vullen spitspositie. — Dolf van Aert (@Dolf_v_Aert) 15 января 2019 г.

Зазначається, що 26-річний іспанець укладе з Динамо тривалий та дуже прибутковий контракт.

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З переходом в Динамо Франа Соля вже привітав колишній гравець збірної України Євген Левченко.

— Вітаю Фран Соль з переходом у Динамо Київ!!! Успіху в Україні!

Поздравляю @fran_sol9 с переходом в Динамо Киев!!! Удачи в Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 15 января 2019 г.

Раніше донецький Шахтар оголосив про підписання контракту з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

Фото: Soccrates/Getty Images.