PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо домовилося про трансфер іспанського форварда/

Динамо домовилося про трансфер іспанського форварда

Іспанський форвард Віллем II Фран Соль сьогодні вирушить в Україну для проходження медогляду.

Фран Соль

Іспанський форвард Віллем II Фран Соль невдовзі стане гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє нідерладський спортивний журналіст Дольф ван Аерт на своїй сторінці у Twitter.

За його словами 15 січня у другій половині дня Фран Соль відправиться в Україну для проходження медогляду та підписання контракту з біло-синіми.

Зазначається, що 26-річний іспанець укладе з Динамо тривалий та дуже прибутковий контракт.

Читайте: Кравець став гравцем Леганеса

З переходом в Динамо Франа Соля вже привітав колишній гравець збірної України Євген Левченко.

— Вітаю Фран Соль з переходом у Динамо Київ!!! Успіху в Україні!

Раніше донецький Шахтар оголосив про підписання контракту з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

Фото: Soccrates/Getty Images.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка