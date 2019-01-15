Голкіпер лондонського Арсенала Петр Чех оголосив про завершення кар’єри після закінчення сезону-2018/19.
Легендарний чеський голкіпер лондонського Арсеналу Петр Чех оголосив про завершення кар’єри.
Про це футболіст повідомив у соцмережі Twitter.
Чех зазначив, що сезон-2018/19 стане для нього останнім в якості футболіста.
— Це мій 20-й сезон в якості професійного футболіста. Минуло вже 20 років після того, як я підписав перший контракт. Зараз момент оголосити, що я завершу кар’єру після цього сезону. Після 15 років в АПЛ і вигравши всі можливі трофеї, я відчуваю, що вже досяг всього, чого бажав.
— Petr Cech (@PetrCech) 15 января 2019 г.
Також Петр Чех додав, що продовжить працювати з канонірами.
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За збірну Чехії 36-річний голкіпер провів 124 матчі. У складі збірної взяв участь у чотирьох чемпіонатах Європи (з 2004 по 2016 роки). До підписання контракту з Арсеналом, був гравцем Челсі, Ренна та Спарти.
До речі, новозеландська тенісистка Марина Еракович оголосила про завершення кар’єри, повторивши сцену з американської стрічки Реальна любов.
Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.