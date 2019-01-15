Футболісти Манчестер Сіті затролили Олександра Зінченка перед матчем з Вулвергемптоном в АПЛ.

Перед матчем 22-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Вулвергемптоном Олександр Зінченко прийшов на стадіон підтримати партнерів по команді, оскільки не був включений тренерським штабом у заявку на гру.

Зінченко підбадьорював містян з бровки поля.

В якийсь момент його партнери по команді Фабіан Делф, Кевін Де Брюйне та Ніколас Отаменді помітили українця і почали миттєво глузувати. Де Брюйне та Делф зобразили Олександра лижником.

Справа в тому, що Зінченко був одягнений у білий светр та білу куртку, яка нагадала їм екіпірування для катання на лижах.

Відправляючись у підтрибунне приміщення, футболісти сказали Зінченку ще кілька слів щодо його стилю.

Олександр у відповідь розмістив пост в Instagram, підписавши: Мода не про цих хлопців!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 14 Січ 2019 р. о 3:59 PST

У самому матчі Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:0. Дубль у матчі на рахунку Габріеля Жезуса (другий м’яч забив з пенальті), третій гол у ворота вовків відправив хавбек Вулвергемптона Конор Коді.

У турнірній таблиці Манчестер Сіті (53) йде другим, відстаючи від лідера Ліверпуля (57) на 4 очки. Вулвергемптон (29) — одинадцятий.

Нагадаємо, захисник Ліверпуля Деян Ловрен отримав покарання від УЄФА за образи на адресу капітана Реала Серхіо Рамоса.

Фото: Oleksandr Zinchenko.