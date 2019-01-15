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Ястремська здолала екс-першу ракетку світу на Australian Open

Даяна Ястремська пробилася до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Даяна Ястремская

Українська тенісистка Даяна Ястремська у першому колі Australian Open здолала господарку корту Саманту Стосур з рахунком 7:5, 6:2.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин.

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У першому сеті українка зуміла зробити камбек, поступаючись 5:2. А в другому віддала лише два гейми досвідченішій суперниці.

У рейтингу WTA Стосур найвище підіймалася на четверту сходинку, у парному розряді вона була першою ракеткою світу.

У другому колі Ястремська зустрінеться з представницею Іспанії Карлою Суарез Наварро, яка посіяна в Мельбурні під 23-м номером.

У перший змагальний день на Australian Open до другого кола пробилася Леся Цуренко.

Фото: Quinn Rooney/Getty Images.

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