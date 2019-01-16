Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про плани українського боксера на 2019 рік.
Промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка Боб Арум розповів, що українець вийде на ринг 12 квітня в Лос-Анджелесі.
Про це Арум розповів в інтерв’ю talkSPORT.
— 2 лютого Річард Коммі і Іса Чанієв битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі. Обидва хлопця вже підписали контракт на зустріч з Ломаченком у квітні. Якщо це станеться, це буде його наступний бій, – заявив Арум.
Читайте: Forbes: Бої Ломаченка та Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році
Також Боб Арум зазначив, що Ломаченко хоче провести бій у Великій Британії. Адже саме там він завоював золото Олімпійських ігор-2012. Бій на Туманному Альбіоні має відбутися влітку.
— Влітку, я хотів би привезти Ломаченко в Англію і влаштувати бій проти Кролли. Я знаю, що Лома хотів би битися у Великій Британії.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу одноголосним рішенням суддів.
Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com.