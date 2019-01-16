Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью стане телевізійним експертом на одному з телеканалів.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью буде працювати телевізійним експертом на телеканалі beIN Sports.

До ролі експерта португальський фахівець приступить 17 січня, коли буде висвітлювати матч 3-го туру групового етапу Кубка Азії між Саудівською Аравією та Катаром.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

19 січня Моурінью буде коментувати матч 23-го туру чемпіонату англійської Прем’єр-ліги між Арсеналом та Челсі.

Португалець не перша всесвітньо відома зірка, кого запросили попрацювати експертом на beIN Sports. За останні кілька місяців там засвітилися Златан Ібрагімович, Пол Скоулз, Рууд Гулліт, Арсен Венгер та Яя Туре.

За інформацією BBC, за дві появи Моурінью в ефірі beIN заплатить йому понад £120 тис.

Раніше стало відомо скільки МЮ заплатив Моурінью за розірвання контракту.

Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com.