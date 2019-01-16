Російський боєць ММА Джабраїл Дузаєв влаштував погром у відділенні банку у Москві.
Російський боєць змішаних єдиноборств Джабраїл Дузаєв, який раніше виступав в АСВ, влаштував погром у відділені банку у Москві.
Інцидент відбувся ще 11 січня, однак відео опублікували лише зараз.
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Невідомі зняли відео як Дузаєв виходить з московського відділення Альфа-Банку. Після чого його затримують поліцейські. Спортсмен перебував у неадекватному стані і намагався чинити опір правоохоронцям.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 15 января 2019 г.
В опублікованому відео можна побачити розбиті банкомати, платіжні термінали та стіни банку.
Що стало причиною такої поведінки Дузаєва поки не відомо.
Востаннє Джабраїл виходив в ринг на турнірі АСВ у квітні 2016 року.
До речі, у бійця UFC кинули гранату на заправці в Бразилії.