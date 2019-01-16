PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Російський боєць ММА розгромив відділення банку/

Російський боєць ММА розгромив відділення банку

Російський боєць ММА Джабраїл Дузаєв влаштував погром у відділенні банку у Москві.

Джабраил Дузаев

Російський боєць змішаних єдиноборств Джабраїл Дузаєв, який раніше виступав в АСВ, влаштував погром у відділені банку у Москві.

Інцидент відбувся ще 11 січня, однак відео опублікували лише зараз.

Читайте: Рідна мати не впізнає! Боєць UFC жорстоко відгамселила грабіжника

Невідомі зняли відео як Дузаєв виходить з московського відділення Альфа-Банку. Після чого його затримують поліцейські. Спортсмен перебував у неадекватному стані і намагався чинити опір правоохоронцям.

В опублікованому відео можна побачити  розбиті банкомати, платіжні термінали та стіни банку.

Що стало причиною такої поведінки Дузаєва поки не відомо.

Востаннє Джабраїл виходив в ринг на турнірі АСВ у квітні 2016 року.

До речі, у бійця UFC кинули гранату на заправці в Бразилії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МакГрегор повернеться в бокс заради поєдинку з екс-чемпіоном світу
Рідна мати не впізнає! Боєць UFC жорстоко відгамселила грабіжника
Найболючіший удар! Названо нокаут року в UFC
Бої без правил: як та скільки українці заробляють на рингу
Запускаю ракети у 2019-й! МакГрегор анонсував своє повернення
Померла правозахисниця Людмила Алексєєва
У Москві зняли, як вертоліт вивіз із Кремля людей у сітці
Найсексапільнішу бійця UFC покалічив її чоловік, який виступає в ММА
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка