Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки на 12,5 км Кубка IBU, який проходить в Арбер-Цвизеле (Німеччина).

Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки Кубка IBU, повідомляється в Twitter змагань.

Журавок закрила всі мішені і виграла з гандикапом в більш ніж хвилину.

Українка Марія Кручова з одним промахом в пасиві посіла четверте місце. Яна Бондар після перших двох рубежів мала чотири промахи і посіла 11 місце. Надія Бєлкіна промахнулася шість разів і зайняла 22 місце.

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Також в гонці брала участь українка Ольга Абрамова, але не змогла стартувати.

Зазначимо, що ця гонка стала експериментальною: за кожен промах спортсменам давали 45 секунд штрафу.

Результати гонки

Юлія Журавок (0+0+0+0) 36:47,0

Шардін Слуф (0+0+0+1) +1:01,9

Елізабет Хогберг (0+0+2+1) +1:38,7

Марія Кручова (1+0+0+0) +2:11,4

Нгадаємо, у грудні у країнські біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш завоювали бронзові нагороди в одиночній змішаній естафеті в рамках II етапу Кубка IBU.