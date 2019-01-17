PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Українка перемогла у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU/

Українка перемогла у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки на 12,5 км Кубка IBU, який проходить в Арбер-Цвизеле (Німеччина).

журавок

Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки Кубка IBU, повідомляється в Twitter змагань.

Журавок закрила всі мішені і виграла з гандикапом в більш ніж хвилину.

Українка Марія Кручова з одним промахом в пасиві посіла четверте місце. Яна Бондар після перших двох рубежів мала чотири промахи і посіла 11 місце. Надія Бєлкіна промахнулася шість разів і зайняла 22 місце.

ЧитайтеБез Джими! Склад збірної України на перші біатлонні гонки сезону 2018/19

Також в гонці брала участь українка Ольга Абрамова, але не змогла стартувати.

Зазначимо, що ця гонка стала експериментальною: за кожен промах спортсменам давали 45 секунд штрафу.

Результати гонки

Юлія Журавок (0+0+0+0) 36:47,0

Шардін Слуф (0+0+0+1) +1:01,9

Елізабет Хогберг (0+0+2+1) +1:38,7

Марія Кручова (1+0+0+0) +2:11,4

Нгадаємо, у грудні у країнські біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш завоювали бронзові нагороди в одиночній змішаній естафеті в рамках II етапу Кубка IBU.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Віта Семеренко потрапила в квіткову церемонію в спринті в Обергофі
Російський біатлоніст Шипулін завершив кар’єру після допінг-скандалу
Українські біатлоністи вибороли бронзу змішаної естафети
Джима виборола золото на Кубку світу з біатлону
Без Джими! Склад збірної України на перші біатлонні гонки сезону 2018/19
Біатлоністка Джима виграла спринт в Австрії
Три російські біатлоністки перейшли до збірної України
Олімпійська чемпіонка Домрачева йде з біатлону
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка