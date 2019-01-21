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Помер баскетболіст Олександр Окунський

Пішов з життя п’ятиразовий чемпіон України з баскетболу Олександр Окунський.

Олександр Окунський

Колишній центровий збірної України Олександр Окунський помер після тривалої хвороби.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

За роки професійної кар’єри він виступав за Шахтар, Будівельник, БІПА-Мода, БК Київ, БК Одеса, Летувос Ритас (Литва), БК Дарюшшафака (Туреччина), БК Цибона (Хорватія), Будучность (Чорногорія) і БК Мент (Греція).

Читайте: Білоруський футболіст загинув у жахливому ДТП з дружиною та маленьким сином

Окунський п’ять разів ставав чемпіоном України (1992, 1993, 1994, 1995, 1998)  та двічі чемпіоном Литви (2000, 2002).

Раніше 23-річний російський волейболіст Микита Марченко загинув, вистрибнувши з вікна десятого поверху багатоповерхівки.

Фото: ФБУ.

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