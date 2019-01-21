Пішов з життя п’ятиразовий чемпіон України з баскетболу Олександр Окунський.
Колишній центровий збірної України Олександр Окунський помер після тривалої хвороби.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
За роки професійної кар’єри він виступав за Шахтар, Будівельник, БІПА-Мода, БК Київ, БК Одеса, Летувос Ритас (Литва), БК Дарюшшафака (Туреччина), БК Цибона (Хорватія), Будучность (Чорногорія) і БК Мент (Греція).
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Окунський п’ять разів ставав чемпіоном України (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) та двічі чемпіоном Литви (2000, 2002).
Раніше 23-річний російський волейболіст Микита Марченко загинув, вистрибнувши з вікна десятого поверху багатоповерхівки.
Фото: ФБУ.
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