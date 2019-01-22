Український захисник Карпат Орест Лебеденко став гравцем іспанського Луго.
Іспанський Луго, який виступає у другому за силою дивізіоні країни, оголосив про трансфер захисника львівських Карпат Ореста Лебеденка.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
20-річний футболіст підписав контракт з клубом до 2023 року.
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Офіційна сума трансфера невідома. Раніше повідомлялось, що перехід українця коштуватиме іспанцям €700 тис.
| Principio de acuerdo entre #CDLugo y @FCKarpatyLviv por Orest Lebedenko
https://t.co/ONYUlS2BJD#LebedenkoAlbivermello pic.twitter.com/0zAAuwHQv2
— Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 21 января 2019 г.
У поточному сезоні Лебеденко відіграв за Карпати у 15 матчах, в яких відзначився однією результативною передачею.
Лебеденко стане третім українцем у Сегунді після Романа Зозулі (Альбасете) та Євгена Селезньова, який нещодавно поповнив склад Малаги.
Фото: ФК Карпати.