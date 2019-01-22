Український захисник Карпат Орест Лебеденко став гравцем іспанського Луго.

Іспанський Луго, який виступає у другому за силою дивізіоні країни, оголосив про трансфер захисника львівських Карпат Ореста Лебеденка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

20-річний футболіст підписав контракт з клубом до 2023 року.

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Офіційна сума трансфера невідома. Раніше повідомлялось, що перехід українця коштуватиме іспанцям €700 тис.

У поточному сезоні Лебеденко відіграв за Карпати у 15 матчах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Лебеденко стане третім українцем у Сегунді після Романа Зозулі (Альбасете) та Євгена Селезньова, який нещодавно поповнив склад Малаги.

Фото: ФК Карпати.