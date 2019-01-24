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Японія заборонить продавати журнали для дорослих через Олімпіаду

В Японії тимчасово заборонять продаж журналів для дорослих через очікуваний наплив туристів перед Олімпіадою-2020.

Японские журналы

З прилавків найбільших японських супермаркетів 7-Eleven та Lawson до серпня 2019 року зникне вся порнографічна продукція.

Мова йде про журнали та комікси для дорослих.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Заборона пов’язана з величезним потоком туристів, яких очікують під час Олімпійських ігор. Таким чином влада Японії хоче підтримати імідж країни в очах туристів і створити сприятливіше середовище для жінок та дітей.

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Також зазначається, що європейцю, або ж консервативному жителю арабської країни таке різноманіття журналів для дорослих може здатися зухвалим.

У The Guardian називають й інші причини відмови від подібних журналів. Зокрема, зростаюча популярність сайтів для дорослих через які попит на друковану продукцію зменшився до 1% продажів.

Раніше МОК заморозив плани з проведення боксерського турніру на Олімпіаді-2020 в Токіо.

ФотоOrigamiplanemechanic | Dreamstime.com.

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