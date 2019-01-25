Жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка відбулося в Ріо-де-Жанейро.
У Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019.
Окрім 10 збірних від КОНМЕБОЛ у турнірі візьмуть участь дві команди з азійської конфедерації — Катар та Японія.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
- Група А: Бразилія, Болівія, Венесуела, Перу
- Група В: Аргентина, Колумбія, Парагвай, Катар
- Група С: Уругвай, Еквадор, Японія, Чилі
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Змагання стартують 14 червня і триватимуть до 7 липня у Бразилії.
Чинним чемпіоном Копа Америка є збірна Чилі.
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Раніше Факти ICTV писали, що Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес і став володарем трофею.
Фото: Copa América.