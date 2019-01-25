PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Копа Америка-2019: результати жеребкування/

Копа Америка-2019: результати жеребкування

Жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка відбулося в Ріо-де-Жанейро.

Копа Америка-2019

У Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019. 

Окрім 10 збірних від КОНМЕБОЛ у турнірі візьмуть участь дві команди з азійської конфедерації — Катар та Японія.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

  • Група А: Бразилія, Болівія, Венесуела, Перу
  • Група В: Аргентина, Колумбія, Парагвай, Катар
  • Група С: Уругвай, Еквадор, Японія, Чилі

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Copa América (@copaamerica)

Змагання стартують 14 червня і триватимуть до 7 липня у Бразилії.

Чинним чемпіоном Копа Америка є збірна Чилі.

Читайте: Космічна Бомбонера: 50 тисяч фанатів на тренуванні Бока Хуніорс ледь не рознесли стадіон

Раніше Факти ICTV писали, що Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес і став володарем трофею.

ФотоCopa América.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка