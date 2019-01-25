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У США 12-річний хлопець застрелив боксера у його будинку

Американський боксер Джон ВанМетер був знайдений мертвим у своєму будинку у Техасі.

Джон Ванметер

Американський боксер Джон ВанМетер (2-4,1 КО), який виступав у другій напівлегкій вазі, був застрелений у своєму будинку 12-річним хлопцем.

Про це повідомляє видання ABC.

24-річний боксер був вдома зі своєю дівчиною, коли до його будинку почав хтось ломитися. ВанМетер пішов розбиратися, а його дівчина викликала поліцію. По прибуттю поліція знайшла ВанМетера у вітальні з вогнепальним пораненням у голову.

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Вбивцею виявився 12-річний хлопець, який нині утримується у центрі затримання неповнолітніх.

Раніше у російському Тольятті знайшли вбитою 16-річну віце-чемпіонку Росії з плавання Сафію Аскарову.

Фото: Boxing Scene.

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