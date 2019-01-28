Фернандо Алонсо з екіпажем команди Wayne Taylor Racing став переможцем знаменитого марафону 24 години Дайтони.

Дворазовий чемпіон Формула-1 іспанець Фернандо Алонсо разом з парнерами Камуї Кобаясі, Джорданом Тейлором та Ренгером ван дер Занде стали переможцями знаменитого марафону 24 години Дайтони.

Іспанець останнім вийшов на заміну і, вийшов в лідери, випередивши на трасі іншого екс-пілота Формули-1 Феліпе Насра з Whelen Engineering.

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Гонка була достроково зупинена за 2 години до свого завершення через сильну зливу.

Друге місце посів Наср на Cadillac №31 разом з парнерами Луїсом Феліпе Дерані та Еріком Кьорраном.

Третім до фінішу дістався екіпаж №7 Penske на Acura ARX-05, до складу якого входили Еліо Кастроневеш, Ріккі Тейлор та Александер Россі.

24 години Дайтони — це 24-годинна гонка на витривалість, яка щорічно проводиться на Daytona International Speedway у штаті Флорида.

Вперше гонку у 24-годинному форматі провели у 1966 році. Тоді переможцем став екіпаж команди Shelby-American Inc. з Кеном Майлзом та Ллойдом Рабі на Ford GT40 Mk. II.

Нагадаємо, у серпні 2018 року Алонсо оголосив, що йде з Формули-1.

Фото: Edoardo Nicolino | Dreamstime.com.