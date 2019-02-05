Авторитетна компанія Soccerex склала рейтинг 100 найбагатших клубів планети.
Компанія Soccerex Football Finance Index 100, яка займається вивченням фінансових можливостей в світі футболу, опублікувала рейтинг топ-100 найбагатших клубів планети станом на 2019 рік.
Під час підрахунку враховується кілька показників (сумарна оцінна вартість гравців, матеріальні активи клубу, кошти в банку, потенційні інвестиції від власника та чистий борг клубу).
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В першій сотні рейтингу опинилися два клуби УПЛ — Шахтар та Динамо — гірники посіли 25-ту сходинку, розташувавшись між Інтером та Фулгемом. Кияни ділять 88-90 позицію з аргентинським Рівер Плейтом та китайським Хебей Чайна Форчун.
Лідером рейтингу став Манчестер Сіті, друге місце у ПСЖ, третє у мюнхенської Баварії.
Топ-10 найбагатших клубів світу:
- Манчестер Сіті (АПЛ)
- ПСЖ (Ліга 1)
- Баварія (Бундесліга)
- Тоттенгем (АПЛ)
- Арсенал (АПЛ)
- Реал Мадрид (Ла Ліга)
- Барселона (Ла Ліга)
- Манчестер Юнайтед (АПЛ)
- Ювентус (Серія А)
- Челсі (АПЛ)
Зазначимо, що в аналогічному рейтингу за 2018 рік Шахтар посідав 22-у сходинку, а Динамо було 41-м.
Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря потрапив у жахливу аварію.
Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com.