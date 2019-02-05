Авторитетна компанія Soccerex склала рейтинг 100 найбагатших клубів планети.

Компанія Soccerex Football Finance Index 100, яка займається вивченням фінансових можливостей в світі футболу, опублікувала рейтинг топ-100 найбагатших клубів планети станом на 2019 рік.

Під час підрахунку враховується кілька показників (сумарна оцінна вартість гравців, матеріальні активи клубу, кошти в банку, потенційні інвестиції від власника та чистий борг клубу).

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В першій сотні рейтингу опинилися два клуби УПЛ — Шахтар та Динамо — гірники посіли 25-ту сходинку, розташувавшись між Інтером та Фулгемом. Кияни ділять 88-90 позицію з аргентинським Рівер Плейтом та китайським Хебей Чайна Форчун.

Лідером рейтингу став Манчестер Сіті, друге місце у ПСЖ, третє у мюнхенської Баварії.

Топ-10 найбагатших клубів світу:

Манчестер Сіті (АПЛ) ПСЖ (Ліга 1) Баварія (Бундесліга) Тоттенгем (АПЛ) Арсенал (АПЛ) Реал Мадрид (Ла Ліга) Барселона (Ла Ліга) Манчестер Юнайтед (АПЛ) Ювентус (Серія А) Челсі (АПЛ)

Зазначимо, що в аналогічному рейтингу за 2018 рік Шахтар посідав 22-у сходинку, а Динамо було 41-м.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря потрапив у жахливу аварію.

Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com.