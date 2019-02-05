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Шахтар та Динамо потрапили до топ-100 найбагатших клубів світу

Авторитетна компанія Soccerex склала рейтинг 100 найбагатших клубів планети.

Динамо и Шахтер

Компанія Soccerex Football Finance Index 100, яка займається вивченням фінансових можливостей в світі футболу, опублікувала рейтинг топ-100 найбагатших клубів планети станом на 2019 рік.

Під час підрахунку враховується кілька показників (сумарна оцінна вартість гравців, матеріальні активи клубу, кошти в банку, потенційні інвестиції від власника та чистий борг клубу).

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В першій сотні рейтингу опинилися два клуби УПЛ — Шахтар та Динамо — гірники посіли 25-ту сходинку, розташувавшись між Інтером та Фулгемом. Кияни ділять 88-90 позицію з аргентинським Рівер Плейтом та китайським Хебей Чайна Форчун.

Лідером рейтингу став Манчестер Сіті, друге місце у ПСЖ, третє у мюнхенської Баварії.

Топ-10 найбагатших клубів світу:

  1. Манчестер Сіті (АПЛ)
  2. ПСЖ (Ліга 1)
  3. Баварія (Бундесліга)
  4. Тоттенгем (АПЛ)
  5. Арсенал (АПЛ)
  6. Реал Мадрид (Ла Ліга)
  7. Барселона (Ла Ліга)
  8. Манчестер Юнайтед (АПЛ)
  9. Ювентус (Серія А)
  10. Челсі (АПЛ)

Зазначимо, що в аналогічному рейтингу за 2018 рік Шахтар посідав 22-у сходинку, а Динамо було 41-м.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря потрапив у жахливу аварію.

ФотоAlexander Ishchenko | Dreamstime.com.

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