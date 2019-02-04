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Екс-гравець Шахтаря потрапив у жахливу аварію

Колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію 4 лютого.

Дуглас Коста

Екс-футболіст Шахтаря, а нині гравець туринського Ювентуса Дуглас Коста потрапив в аварію в понеділок, 4 лютого.

Про це повідомляє видання Corriere Torino.

Повідомляється, що сам футболіст не постраждав, але перебуває у шоковому стані. Також Коста відмовився від госпіталізації.

Другому учаснику аварії пощастило менше. 47-річний водій Fiat Punto був госпіталізований і потребує лікування.

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В нинішньому сезоні Коста провів 24 матчі за Ювентус, в яких забив 1 гол і  віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Ювентус вилетів з Кубка Італії після розгрому від Аталанти.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com.

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