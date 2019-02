Екс-футболіст Шахтаря, а нині гравець туринського Ювентуса Дуглас Коста потрапив в аварію в понеділок, 4 лютого.

Про це повідомляє видання Corriere Torino.

Повідомляється, що сам футболіст не постраждав, але перебуває у шоковому стані. Також Коста відмовився від госпіталізації.

Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 февраля 2019 г.