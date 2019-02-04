Колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію 4 лютого.

Екс-футболіст Шахтаря, а нині гравець туринського Ювентуса Дуглас Коста потрапив в аварію в понеділок, 4 лютого.

Про це повідомляє видання Corriere Torino.

Повідомляється, що сам футболіст не постраждав, але перебуває у шоковому стані. Також Коста відмовився від госпіталізації.

Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 февраля 2019 г.

Другому учаснику аварії пощастило менше. 47-річний водій Fiat Punto був госпіталізований і потребує лікування.

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В нинішньому сезоні Коста провів 24 матчі за Ювентус, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Ювентус вилетів з Кубка Італії після розгрому від Аталанти.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.