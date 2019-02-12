Пряму трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо покаже телеканал Футбол 1.
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Динамо на виїзді зіграє з грецьким Олімпіакосом. Матч пройде 14 лютого у Піреї на стадіоні Караїскакіс.
Початок матчу о 19:55.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Олімпіакос — Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліга Європи: календар та результати матчів Де дивитися Шахтар - Айнтрахт
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Олімпіакос — Динамо на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.