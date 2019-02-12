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Де дивитися Олімпіакос — Динамо

Пряму трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо покаже телеканал Футбол 1.

Динамо

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Динамо на виїзді зіграє з грецьким Олімпіакосом. Матч пройде 14 лютого у Піреї на стадіоні Караїскакіс.

Початок матчу о 19:55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Олімпіакос — Динамо на Фактах ICTV.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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