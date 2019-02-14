Грецький Олімпіакос приймав на своєму полі київське Динамо в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

Олімпіакос — Динамо – 2:2

Олімпіакос: Жозе Са, Тсімікас, Вукович, Сіссе, Мерія, Гільєрме, Камара, Поденсе (Христодулопулос, 80), Фортуніс (Натхо, 69), Діас (Масурас, 87), Хассан.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Міколенко, Шепелєв, Шапаренко (Гармаш, 82), Буяльський, Вербич, Соль (Русин, 82), Циганков.

Голи: Хассан (9), Діас (40) — Буяльський (28), Вербич (90).

Олімпіакос на своєму полі приймав київське Динамо в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Піреї на стадіоні Караїскакіс і завершилася з рахунком 2:2.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів

Рахунок у матчі відкрили греки. На 9-й хвилині Ахмед Хассан пробив з кута точно в ціль після подачі від Фортуніса. Динамівці відповіли на 27-й хвилині ударом Віталія Буяльського. Під кінець другого тайму Жил Діас знову вивів Олімпіакос вперед.

На 90-й хвилині Динамо змогло вирвати нічию завдяки класному удару з льоту від Беньяміна Вербича.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос — Динамо.

Фото: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency/Getty Images.