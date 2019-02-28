Барселона підписала новий довгостроковий контракт з захисником Жорді Альбою.

Каталонська Барселона підписала новий контракт з іспанським захисником Жорді Альбою.

Про це повідомляє офіційний сайт синьо-гранатових.

Нова угода між клубом та футболістом розрахована до 30 червня 2024 року.

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У новому контракті Альби з каталонським клубом прописана сума відступних у розмірі €500 млн.

Жорді Альба став гравцем каталонців у 2012 році, перейшовши з Валенсії.

Раніше Ліверпуль підписав новий контракт з єгипетським форвардом Мохаммедом Салахом.