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Барселона продовжила контракт з захисником. Клаусула склала €500 млн

Барселона підписала новий довгостроковий контракт з захисником Жорді Альбою.

Жорди Альба

Каталонська Барселона підписала новий контракт з іспанським захисником Жорді Альбою.

Про це повідомляє офіційний сайт синьо-гранатових.

Нова угода між клубом та футболістом розрахована до 30 червня 2024 року.

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У новому контракті Альби з каталонським клубом прописана сума відступних у розмірі €500 млн.

 

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@jordialbaoficial renews his contract with FC Barcelona until 2024! Jordi Alba, renovado hasta 2024! Jordi Alba renova fins el 2024! Full story fcbarcelona.com #ForçaBarça

Допис, поширений FC Barcelona (@fcbarcelona)

Жорді Альба став гравцем каталонців у 2012 році, перейшовши з Валенсії.

Раніше Ліверпуль підписав новий контракт з єгипетським форвардом Мохаммедом Салахом.

Фото: Getty Images

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