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Факти / Спорт

У Києві пройде турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2019

Турнір олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Стелли Захарової знову пройде в українській столиці.

Турнир Стеллы Захаровой

У Києві відбудеться 17-й Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2019.

Спортивні змагання пройдуть 30 та 31 березня у столичному Палаці спорту. Початок о 10.00 ранку.

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Цьогоріч у змаганнях візьме участь рекордна кількість учасників з різних країн.

Зазначимо, що вхід на подію, як і в попередні роки, буде безкоштовним.

Раніше український гурт Brunettes Shoot Blondes розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV про свою позицію щодо виступів у Росії.

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