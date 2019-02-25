Американський актор Махаршала Алі активно захоплювався спортом у 90-х.

На церемонії кінопремії Оскар-2019 свою другу статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану отримав американський актор Махаршала Алі за роль у стрічці Зелена книга.

Видання L’Equipe з’ясували, що у студентські часи в період з 1992-го по 1996-й роки Алі виступав у баскетбольному чемпіонаті NCAA.

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Алі захищав кольори команди Сент-Мері Гелс. Варто зазначити, що чимось особливим на баскетбольному майданчику Алі не виділявся. В NCAA майбутній актор відіграв 97 матчів зі скромною статистикою — 3,6 очок, 1,1 підбори та 0,8 передач.

Через відсутність перспектив на спортивному поприщі, Махаршала зробив ставку на акторську кар’єру. До 45-ти років в його активі вже є дві статуетки Оскар та одна статуетка Золотого глобусу. Також актор тричі ставав лауреатом премії Гільдії кіноакторів США.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2019, під час якої стало відомо усіх лауреатів кінопремії.

Фото: Starstock | Dreamstime.com.