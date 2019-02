На церемонії кінопремії Оскар-2019 свою другу статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану отримав американський актор Махаршала Алі за роль у стрічці Зелена книга.

Видання L’Equipe з’ясували, що у студентські часи в період з 1992-го по 1996-й роки Алі виступав у баскетбольному чемпіонаті NCAA.

Алі захищав кольори команди Сент-Мері Гелс. Варто зазначити, що чимось особливим на баскетбольному майданчику Алі не виділявся. В NCAA майбутній актор відіграв 97 матчів зі скромною статистикою — 3,6 очок, 1,1 підбори та 0,8 передач.

Before becoming a two-time #Oscars winner, Mahershala Ali (then Gilmore) played D-I basketball at St. Mary’s from 1992-96. (via @TheUndefeated, @WCCsports) pic.twitter.com/MhHWPiY9aF

— ESPN (@espn) 25 февраля 2019 г.