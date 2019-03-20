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Де дивитися Португалія — Україна

Пряму трансляцію матчу 1-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Португалією та Україною покаже телеканал Україна.

Сборная Украины по футболу

У матчі 1-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна Португалії вдома зіграє зі збірною України. Матч пройде 22 березня у Лісабоні на стадіоні Да Луж.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Португалія — Україна на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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