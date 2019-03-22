Пряму трансляцію матчу 1-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Португалією та Україною покаже телеканал Україна.

У матчі 1-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна Португалії вдома зіграє зі збірною України. Матч пройде 22 березня у Лісабоні на стадіоні Да Луж.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Португалія — Україна на Фактах ICTV.