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Мануель Чарр кинув виклик Володимиру Кличку

Сирійський боксер, чемпіон світу за версією WBA Мануель Чарр хоче битися з Володимир Кличко, який, за чутками, збирається повернутися на ринг.

Мануель Чарр і Володимир Кличко

– Офіційно хотів би кинути тобі виклик. Сподіваюся, що зможу зустрітися з тобою на рингу після мого майбутнього захисту титулу, – написав Чарр в Instagram.

Він нагадав про свою поразку в 2012 році в поєдинку з братом Володимира – Віталієм Кличком, тому є відкритий рахунок, який він би хотів оплатити.

– Ми з тобою будемо боротися за володіння короною WBA в суперважкій вазі. Я офіційно кидаю тобі виклик! – заявив боксер.

Проте, ще у січні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко спростував чутки про своє повернення в професійний бокс.

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Раніше повідомлялося, що українець повернеться в ринг у квітні 2019 року та проведе бій проти британця Ділліана Вайта на легендарному Вемблі.

Фото: Мануель Чарр

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