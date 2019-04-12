PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися бій Ломаченко — Кролла

Пряму трансляцію бою між чемпіоном WBA та WBO Василем Ломаченком і британцем Ентоні Кроллою вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер у ніч з 12 на 13 квітня о 6.00.

Ломаченко - Кролла

Бій Ломаченко — Кролла відбудеться у ніч з 12 на 13 квітня о 6.00 в Лос-Анджелесі.

Бій пройде на легендарній арені Staples Center.

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA та WBO можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 6-й ранку.

Читайте: Процедуру зважування Ломаченка та Кролли перенесли через вбивство репера Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів Під Snoop Dogg: Ломаченко провів відкрите тренування у Лос-Анджелесі

Крім того, поєдинок в Нью-Йорку покажуть російські телеканали Матч! Боєць та Матч ТВ, британський телеканал Sky Sports і американський кабельний мовник ESPN.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка