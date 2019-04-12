Пряму трансляцію бою між чемпіоном WBA та WBO Василем Ломаченком і британцем Ентоні Кроллою вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер у ніч з 12 на 13 квітня о 6.00.
Бій Ломаченко — Кролла відбудеться у ніч з 12 на 13 квітня о 6.00 в Лос-Анджелесі.
Бій пройде на легендарній арені Staples Center.
Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA та WBO можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 6-й ранку.Читайте: Процедуру зважування Ломаченка та Кролли перенесли через вбивство репера Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів Під Snoop Dogg: Ломаченко провів відкрите тренування у Лос-Анджелесі
Крім того, поєдинок в Нью-Йорку покажуть російські телеканали Матч! Боєць та Матч ТВ, британський телеканал Sky Sports і американський кабельний мовник ESPN.
Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.