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Факти / Спорт

Визначилися всі учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19

Стали відомі усі учасники 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.

Полуфиналисты Лиги чемпионов 2018/19

По завершенню останніх матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів у Порту та Манчестері стали відомі всі учасники півфіналу турніру.

Боротьбу за трофей продовжать:

  • Аякс
  • Барселона
  • Ліверпуль
  • Тоттенгем

У півфіналі Барселона зустрінеться з Ліверпулем, який обіграв Порту, а Аяксу побореться за путівку у фінал з Тоттенгемом. Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 30 квітня, матчі відповіді — 5 травня.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Фінал турніру відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.

Фото: Getty Images

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