Стали відомі усі учасники 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.
По завершенню останніх матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів у Порту та Манчестері стали відомі всі учасники півфіналу турніру.
Боротьбу за трофей продовжать:
- Аякс
- Барселона
- Ліверпуль
- Тоттенгем
У півфіналі Барселона зустрінеться з Ліверпулем, який обіграв Порту, а Аяксу побореться за путівку у фінал з Тоттенгемом. Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 30 квітня, матчі відповіді — 5 травня.
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Фінал турніру відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.
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