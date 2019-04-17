Стали відомі усі учасники 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.

По завершенню останніх матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів у Порту та Манчестері стали відомі всі учасники півфіналу турніру.

Боротьбу за трофей продовжать:

Аякс

Барселона

Ліверпуль

Тоттенгем

У півфіналі Барселона зустрінеться з Ліверпулем, який обіграв Порту, а Аяксу побореться за путівку у фінал з Тоттенгемом. Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 30 квітня, матчі відповіді — 5 травня.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Фінал турніру відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.