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Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії

Український футболіст Селтіка Мар’ян Швед ще не провів жодної гри за кельтів, але отримав золоті медалі чемпіонату Шотландії.

Марьян Швед Селтик

Півзахисник збірної України Мар’ян Швед взяв участь у святкуванні Селтіка з нагоди чемпіонства у чемпіонаті Шотландії.

Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, хоч і не провів жодного офіційного матчу у футболці кельтів.

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У своєму Instagram Мар’ян опублікував фото зі святкування разом зі своїм новим одноклубником Скоттом Сінклером.

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Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії / 2 фотографии

Нагадаємо, 21-річний український хавбек підписав з кельтами контракт терміном на 4,5 років.

ФотоMarian Shved

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