Український футболіст Селтіка Мар’ян Швед ще не провів жодної гри за кельтів, але отримав золоті медалі чемпіонату Шотландії.

Півзахисник збірної України Мар’ян Швед взяв участь у святкуванні Селтіка з нагоди чемпіонства у чемпіонаті Шотландії.

Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, хоч і не провів жодного офіційного матчу у футболці кельтів.

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У своєму Instagram Мар’ян опублікував фото зі святкування разом зі своїм новим одноклубником Скоттом Сінклером.









Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії / 2 фотографии

Нагадаємо, 21-річний український хавбек підписав з кельтами контракт терміном на 4,5 років.

Фото: Marian Shved