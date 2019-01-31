Український хавбек Мар’ян Швед став гравцем чемпіона Шотландії ФК Селтік.
Мар’ян Швед став гравцем шотландського Селтіка.
Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.
21-річний український хавбек підписав з кельтами контракт терміном на 4,5 років.
За угодою сторін Швед проведе кінець сезону у львівських Карпатах, після чого повернеться до Шотландії не раніше квітня 2019 року.
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Сума трансферу не розголошується, однак за інформацією порталу Transfermarkt вона склала €2 млн.
Швед стане першим українським футболістом в історії шотландського клубу.
Раніше повідомлялося, що Мар’ян успішно пройшов медогляд у Селтіку.
Фото: FC Celtic.
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