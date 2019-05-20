Українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася на дев’яту сходинку у рейтингу WTA.
В оновленому рейтингу WTA перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася з шостої на дев’яту сходинку.
Світоліна не змогла захистити титул, який вона виграла минулоріч на турнірі серії Premier5 у Римі. Це вартувало Еліні 900 очок у рейтингу.
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По одні позиції втратили Леся Цуренко (27 місце) та Даяна Ястремська (42 місце). Без змін у топ-100 залишилася Катерина Козлова — 66 сходинка.
Лідером світового рейтингу продовжує залишатися японська тенісистка Наомі Осака.
Нагадаємо, австралійський тенісист Нік Кірьйос отримав дискваліфікацію за чергову одіозну витівку у матчі другого кола Мастерса в Римі.
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